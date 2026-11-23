「我們是人，不是統計數字。」聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）會場一角，一位吐瓦魯青年對著人群喊出這句話。台灣友邦吐瓦魯是各界談氣候議題時最常使用的例子，淹沒危機迫在眉睫，但在全球氣候行動的談判桌上，卻總是被犧牲的一方。

2026-11-23 00:00