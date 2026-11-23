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美報信 墨軍逮大毒梟
美國聯調局（ＦＢＩ）十大通緝要犯、墨西哥大毒梟梅沙．佛羅雷斯廿日晚間在墨西哥軍方發動突襲行動後落網，雙方爆發激烈槍戰，造成四名墨軍士兵與七名武裝分子死亡，重創墨國勢力龐大的販毒組織。
墨國陸軍特種部隊與其他精銳單位當晚聯手突襲，在墨西哥西納羅亞州的瓜薩維逮捕四十四歲綽號「矮子伊西德洛」的梅沙及兩名共犯。
墨國國防部說，梅沙因涉嫌組織犯罪及販毒被美墨當局通緝，美國政府也要求引渡他受審。美國二○一二年就因毒品走私起訴他，懸賞五百萬美元（約新台幣一點六億元）。
墨國國防部證實，這次行動獲美方提供情資。墨軍特種部隊當晚潛入瓜薩維，並在目標區域周圍設封鎖線，包抄梅沙及其手下。武裝分子發覺後以強大火力猛烈反擊。
網路流傳的多段現場短影片顯示，墨軍ＵＨ—六○Ｍ黑鷹直升機低空盤旋，不斷以機槍朝地面開火，黑夜下紅色曳光彈格外醒目。武裝分子則焚燒卡車等大型車輛，封鎖瓜薩維及周邊多個地區的道路與公路。瓜薩維舉行的一場職棒賽都因此暫停。
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