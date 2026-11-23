南韓教育部長崔教振廿二日因人工智慧（ＡＩ）作弊行為引發的混亂請辭，一小時後總統李在明就火速准辭。這起事件源於南韓全國稅務師資格考試「榜首」坦承作弊，由於時間點正好在南韓大學入學考試前夕，引發社會關注。

該名「榜首」十五日坦承，他利用微型攝影機及智慧型手機作弊，才取得近滿分成績。當時距離南韓社會最重要的大學入學考試（簡稱「修能」考試）只剩四天。

一年一度「修能」考試長九小時，今年共約五十五萬名考生參加。在競爭激烈且社會階級固化嚴重的南韓，這場大考咸被視為一般民眾未來獲得較佳經濟條件與婚姻機會的重要門檻。

南韓政府官員緊急針對修能提出多項防弊措施，包含關閉考場區域的公共Wi-Fi（無線網路）；在考生衣服鈕扣貼上貼紙，避免有人利用鈕扣暗藏微型攝影機；統一發放部分考試所需的文具；考試當天故意向全國手機發送最高等級的災難警報簡訊，以揪出未依考場規定在考試前交出的手機。

但崔教振未能平息外界疑慮，被批評教育部在稅務師資格考試ＡＩ作弊事發後才急就章，沒有未雨綢繆。他還在修能前三天於國會指稱，以自己七十二歲的高齡，他沒信心能抓出企圖作弊的考生。如此發言也引發來自南韓社會及政治人物的更大批評。

崔教振廿二日在社媒Ｘ發文表示，修能雖已考完，並未發生重大事故，但他身為主管機關首長，針對事前準備不足的批評，自己願承擔全部責任。