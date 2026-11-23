美國總統川普結束亞洲行，原本期待與北韓（簡稱朝）領袖金正恩川金四會，但並未成真。華爾街日報廿一日引述知情人士報導，川普去年試圖聯繫金正恩，卻始終沒回應，連寫給他的信都被北韓外交人員原封不動退回。

川普十九日在返美的空軍一號上，接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時聲稱，此行有太多會議，實在安排不過來。

不過，知情人士稱，金正恩提出美方無法接受的條件，才使川金會最終破局。為了促成川普第二任首次的川金會，美國官員討論正式宣布韓戰終戰與互設聯絡代表處，甚至考慮發表不要求北韓無核化、也不正式承認其擁核國地位的聲明，交換北韓限制核試與飛彈試射。

一位美國官員廿一日則否認美方曾試圖促成川金會，白宮也強調，仍致力北韓無核化。

知情人士還指稱，川普去年透過通話等聯絡管道聯繫金正恩，卻始終沒回音，於是決定寫信。白宮官員為了送信，派人在北韓常駐聯合國代表團位於紐約曼哈頓的辦公室外守候，趁一位北韓外交人員經過時，直接將信塞進對方手中。但這位外交人員之後在聯合國開會時，將未拆封的信丟到美方人員面前。

北韓如今有俄羅斯及中國大陸撐腰，對美國談判的籌碼大增。俄國二○二二年入侵烏克蘭後，北韓向俄國提供彈藥與部隊，雙方前年更簽署共同防禦條約。俄國已公開承認北韓擁核的現實，大陸近年也不再公開要求北韓無核化。