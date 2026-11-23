高市早苗政府擬縮減自二○二七財年起五年的國防預算，背後是日本國內對財政、外交、國防與扶植本國軍火商間各種思維和勢力的拉扯。

首相兼自民黨總裁高市十九日在深圳舉行的記者會表明，上述預算將在充分顧及「財政可持續性」下推動討論，並非以既定金額為前提。這顯然考量到日本政府的財政紀律，公開表態防衛省初估的最高八十兆日圓數字仍有待商榷。

著重財政紀律及財源哪來的主要是日本首位女性財務大臣片山皋月，和她領導的財務省常任文官（官僚），與自民黨籍前首相兼前總裁石破茂。

六十七歲的片山是自民黨籍資深國會議員，在擔任國會議員的年資上，甚至比六十五歲的高市還資深一點。同樣身為日本政壇少數的女性政治人物，且是傑出的政治人物，兩人也有私交，在高市去年十月登上首相寶座前，雙方私下互稱「早苗桑」和「皋月桑」。去年同月總裁選舉，片山也是高市參選的推薦人，備受高市信賴。

但片山出身財務省及其前身的大藏省官僚體系，咸被視為財政保守派，並不支持大規模的財政支出與隨之而來的增加公債發行規模。對於日本政府二○二七財年預算，她九月初就明言，希望制定能兼顧打造強健經濟和實現「財政可持續性」的預算。在這六個字組成的關鍵字上，高市、片山這對姊妹淘很有默契。

尤其本月六日日本執政聯盟在眾議院挾人數優勢，通過自明年四月起將食品和飲料的消費稅率從現行的百分之八調降至百分之一，為期兩年，並送交參議院審議。高市政府也計畫同步向中低收入戶發放現金補助，實現實質零稅率。

片山六日當天就指出，在財源上，為了取得市場信任，高市政府採取的方針，是不仰賴發行公債的「赤字國債」，而是藉由檢討歲出及歲入兩方面予以確保。

持類似立場的還有石破，他在六日眾院表決前就離開議場，三位自民黨籍眾議員也與他一起退席。

部分執政聯盟國會議員則感到不滿。在對抗中國大陸、俄羅斯和北韓的背景下，十八日在自民黨內部會議，就有黨籍國會議員質疑，縮減至五十兆至六十兆日圓，「如此金額能守護日本嗎？」曾任總務大臣的武田良太更認為，若高市政府對強化防衛力的態度消極，恐對各國傳達「奇怪」信號。「日本維新會」安保調查會長、前外相前原誠司更直言，該黨立場就是以七十兆日圓以上為基準。