日本政府研議縮減自二○二七財年起，共五個財年的國防預算。因此防衛省已通知軍火商，軍購規模可能大幅縮減。不過，對於人工智慧（ＡＩ）和無人機相關預算的需求將維持原案。

據防衛省最初預估，自二○二七至二○三一財年的國防預算將在共七十兆至八十兆日圓（約台幣十四兆至十六兆元）間。但高市早苗政府內部正討論將規模調降至五十兆至六十兆日圓（約台幣十兆至十二兆元）。

規模縮減的影響範圍將涉及彈藥和船艦等項目，可能使國防相關大型企業因此考慮縮減投資計畫。

日本經濟新聞廿一日報導，防衛省十一月初向這些軍火商告知相關規畫，並告知增產計畫已取消。防衛省也表示，該省未來五個財年採購用於攔截北韓彈道飛彈的防空飛彈數量，可能降至原定計畫的約四分之一。

至於部分訂單仍將按原定計畫增加，包括在俄烏戰爭及美伊戰爭實戰運用的先進技術。防衛省表示，無人機和ＡＩ的預算需求將維持原案，不予調降。

儘管這高於目前二○二三至二○二七財年共四十三兆日圓（約台幣八點六兆元）的計畫規模，但通膨與日圓貶值正使國防裝備造價節節攀高。在考量到人事費用及伙食費等固定支出，與此前已簽約的軍購後續款項，包含執政黨自民黨國會議員的人士認為，這形同國防預算實質減少。

自民黨十八日召開的安保調查會等聯席會議，就有人批評如此一來，防衛省能運用的預算實質減少，（調降至最高六十兆日圓）毫無責任感。

現實的財政限制，是高市政府縮減國防預算的主因。首相兼自民黨總裁高市推動調降消費稅，以兌現她在二月眾議院大選前提出的競選承諾。這將使自二○二七財年起連兩年的稅收減少，且高市政府也必須為十七項戰略領域的成長投資籌措財源，但接近高市的人士對調高企業稅等稅負態度審慎。

鑑於減少彈藥採購將影響自衛隊在「有事」之際持續作戰的能力，即使運用ＡＩ與無人機等新科技，火砲等傳統火力仍不可或缺。

高市政府計畫在十二月中旬的內閣會議，通過「安保三文件」修訂案。國防預算規模將由高市等黨政人士的考量及執政聯盟與相關部會的協商結果決定，最終金額仍可能有所調整。