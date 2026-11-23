「我們是人，不是統計數字。」聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）會場一角，一位吐瓦魯青年對著人群喊出這句話。台灣友邦吐瓦魯是各界談氣候議題時最常使用的例子，淹沒危機迫在眉睫，但在全球氣候行動的談判桌上，卻總是被犧牲的一方。

ＣＯＰ31談判一路拖到廿二日，逼近史上最長紀錄，最終版的協議文本，說得好聽是「多邊主義」下的折衷與妥協，但實際是各國在玩文字遊戲，最終換得破局下場。

今年澳洲擔任談判主席國，各國本來對峰會抱有高度期許，島國也改寫「伸手要錢」形象，自組的「太平洋韌性基金」中一半由島國自籌；帛琉總統惠恕仁一再強調，要的不是施捨。

但最終，承認小島國面對海平面上升特殊脆弱性的文字不見蹤影；幫助應對氣候衝擊的調適資金首版「一千二百億美元」具體數字消失，把金額基準線拋到二○二七年。沒有基準的三倍，等於沒有承諾。

開發中國家最在意的「公正轉型」在協議中的文字也薄弱到可笑，公正轉型談的是擺脫化石燃料的過程中，不讓勞工、資源有限的開發中國家獨自承擔失業與轉型成本，碳排大國應承擔更多責任，最後只剩不痛不癢的一句：公正轉型路徑「能促成加速的氣候行動」。

更別提「化石燃料」一詞最終仍未出現在全文。ＣＯＰ28至今已經過去三年多，脫離化石燃料的承諾卻沒有再往前進，吐瓦魯青年要求「大汙染者付出代價」，化石燃料卻連名字都不必出現。

協議已經承認，全球暖化峰值預計「在未來幾年內」超過攝氏一點五度。對談判者而言，延後一年是程序，但對許多國家而言，卻是又少一年能留在自己土地上的時間。當各國忙於利益交換、政治盤算時，氣候受災國的處境，又有誰真的重視？