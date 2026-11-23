全球氣候行動重大挫敗！經過十三天、超過三○○小時漫長談判的聯合國氣候變化綱要公約締約方第卅一次會議（ＣＯＰ31）昨舉行閉幕大會，但是主席國擬定的「安塔利亞協議」草案，因刪除了攸關減碳的「化石燃料」字眼，遭到歐盟在內的數十國公開反對，無法達成全員共識，主席宣布未通過，談判破局。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。本屆峰會堪稱災難，表定上周五結束，因締約國未達共識而加班至周末，談判代表徹夜開會，累到在會場睡著；許多幕僚更改返國班機時間，或拖著行李箱來會場，要在結束後直奔機場。

這份失敗的協議草案納入「二○三五電氣化目標」，呼籲將全球電力最終能源消費總量占比提高到百分之卅五，是較有共識的項目，但是在兩大重要議題遭遇挫敗，包括「脫離化石燃料」未納入文本，以及開發中國家迫切需要的「調適資金」沒有具體金額。

二○二三年杜拜氣候峰會（ＣＯＰ28）協議寫入「轉型脫離化石燃料」，外界視為突破。然而，去年巴西與今年峰會，此議題「不進反退」，遭到沙烏地阿拉伯等產油國強力阻撓，最終文本皆刪除「化石燃料」字眼。

歐盟：不接受化石燃料漂綠

「我們不能接受這些條文，它沒有提到擺脫化石燃料，遠遠未接近對抗氣候變遷所需的水準。」記者直擊閉幕會議上，歐盟談判代表發言表示非常失望、堅決反對協議，不能接受氣候大會「漂綠」化石燃料。

德國環境部長施奈德痛批產油國，「有些國家靠著石油和天然氣賺大錢」，不願減產，也不願推動脫離化石燃料路線圖；峰會是為了保護氣候，必須發出對抗暖化明確訊號，但草案經過多次磋商卻倒退一步，「這是德國最不能接受的」。

馬紹爾批：沒任何融資承諾

馬紹爾群島代表也反對，「海平面在上升，將會淹沒我們，如果接受就是背叛馬紹爾人民。我們必須加速擺脫化石燃料，我們需要融資，但是我們的夥伴空手而來，沒有任何融資承諾」。

英國、德國、挪威、巴拿馬與迦納同聲反對協議。產油國如沙烏地阿拉伯、俄羅斯，以及兩大新興國中國大陸與印度，則贊成通過協議。

針對「氣候調適融資」，去年巴西峰會呼籲在二○三五年前增至每年一千兩百億美元，本屆協議將其刪除，未列具體金額，引發開發中國家不滿。

協議也呼籲增加部署碳捕捉、利用與封存（ＣＣＵＳ），以二○三五年前在全球達到十億公噸規模作為集體願景。環團350.org批評，碳捕存並不是氣候解方，「文本藏著醜陋的真相：將近百分之八十的碳捕捉產能，是用來把更多石油抽出地底。化石燃料產業就是碳捕捉產業」。

環境部長彭啓明回應，台灣將持續落實ＣＯＰ28「轉型脫離化石燃料」共識，不因本屆文本未提及而改變方向；環境部、經濟部等部會也已將電氣化路徑納入「國家自定貢獻（NDC 3.0）」與「第三期溫室氣體減量行動方案」，將朝加速運具電動化、提升工業與住商能效、強化電網韌性與儲能等方向努力。