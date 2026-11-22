聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）22日破局收場，未能達成重大協定，主要是歐盟等認為協議過於迎合化石燃料產業，拒絕支持。

歐盟代表歐布萊恩說：「這毫無道理，氣候公約未提及化石燃料、也沒談到逐步擺脫化石燃料」。歐盟、挪威、萬那杜、巴拿馬，均拒絕支持協議。多國不滿遭廢置的協議與協商過程，也相繼提出抱怨。這項結果對氣候協商造成致命打擊。

土耳其召開的COP31失敗告終，各國爭執點包括逐步淘汰汙染燃料、碳捕捉技術的地位等。油氣業支持碳捕捉，但此種氣候解決方案迄今對解決全球暖化，幾乎沒有效用。COP31會議會期兩周，各方為達成協議而延期兩天，為史上持續最久的氣候大會。

英國能源部長法恩布拉表示：「此刻需要大膽行動，我們努力不懈試圖打造共識」，「未能做到讓人極度失望。」

今年來林火、熱浪、水患導致數千人喪命。聯合國近期報告首次坦承，2015年巴黎協定承諾讓全球升溫幅度，限制在攝氏1.5度，幾乎確定無法達成。

Satat Sampada氣候基金會的老將辛格認為，拒絕這份文件是正確之舉，協議未能保護人民。