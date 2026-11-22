芬蘭海岸防衛隊今天表示，一艘在波羅的海遭無人機攻擊的俄羅斯貨船持續燃燒，救援人員徹夜設法滅火，仍未能將火勢撲滅。

路透社報導，這艘俄羅斯貨船名為「斯巴達2號」（Sparta II），於昨天遇襲。芬蘭軍方指出，可能是烏克蘭發動攻擊，該船隨後漂流進入芬蘭水域，目前仍拋錨停泊。船上16名船員已撤離至附近一艘俄羅斯船隻。

芬蘭海岸防衛隊公布的照片和影像顯示，夜間有數艘船隻使用水柱沖向「斯巴達2號」，試圖撲滅火勢，同時冷卻堆放在甲板上的貨櫃。

烏克蘭今年已接連向俄羅斯西北部沿海的列寧格勒州（Leningrad Oblast）發射無人機，部分無人機偏離航線，進入鄰近波羅的海國家領空，引發外界擔憂戰事可能擴大至北大西洋公約組織（NATO）領土。

芬蘭國防軍指出，這艘原定駛往俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的船隻在俄國戈格蘭島（Gogland）以西國際水域受損。這與俄羅斯官員說法一致。