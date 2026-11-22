菲律賓移民局最近在大馬尼拉地區破獲一處可疑詐騙據點，逮捕17名外籍嫌犯，包括2名台灣人；初步調查顯示，2名台嫌分別涉及詐欺及毒品案件，其中1人遭台中地檢署通緝。

菲律賓移民局今天發布新聞稿指出，移民局逃犯搜查小組（FSU）20日在大馬尼拉地區巴賽城（PasayCity）突襲可疑詐騙據點，逮捕9名日本籍、2名台灣籍、4名中國籍及2名印度籍嫌犯。

移民局指出，這個據點涉嫌從事「包裹詐騙」（parcel scam），由詐騙者假冒快遞公司人員，通知被害人有包裹涉及違禁品，再將電話轉接給假冒警察的人員，以可能遭到逮捕或資產凍結等理由施壓，由其他共犯要求被害人將款項匯入所謂的「安全帳戶」。

這次行動由日本駐菲警察聯絡官與菲律賓移民局合作執行，日方在行動後通知台灣刑事局駐菲聯絡官，台方隨即取得2名台籍嫌犯資料，初步確認其中1人曾涉及詐欺案件，另一人則涉及毒品案件，並遭台中地方檢察署通緝。

日本駐菲警察聯絡官通知，目前初步調查尚未發現台灣被害人。

但考量跨境不法集團可能透過網路及通訊軟體鎖定不同國家的民眾，台灣刑事局駐菲聯絡官正積極協調菲律賓移民局，盼取得2名台嫌的手機等相關數位設備，釐清是否涉及台灣民眾遭詐騙或其他跨境犯罪情事。

台灣刑事局駐菲聯絡官表示將持續與日方合作取得此案相關事證，力求2名犯嫌遣返回台灣後，針對詐欺不法行為進行調查追訴。

菲律賓移民局表示，17名嫌犯目前被拘留在大馬尼拉地區塔古市（Taguig）移民局看守所，等待進一步調查及移民程序。