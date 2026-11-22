美國總統川普結束亞洲行，原本期待與北韓領導人金正恩再次會面，最終無功而返。華爾街日報21日引述知情人士報導，川普去年曾試圖聯繫金正恩，卻始終沒有回應，連寫給金正恩的信都遭北韓外交官原封不動退回。如今金正恩不僅對川普的示好不予理會，更持續擴充核武，並靠著俄羅斯、中國大陸支持及大規模加密貨幣竊案，逐漸擺脫美國制裁與外交孤立的壓力。

川普此次亞洲行期間，美朝雙方曾在最後關頭評估會面可能性，但知情人士透露，金正恩提出美方無法接受的條件，最終未能成局。為促成川金會，美國官員曾討論正式宣布韓戰結束、設立雙邊聯絡辦事處，甚至考慮發表一份不要求北韓拆除核武、也不正式承認其擁核地位的聲明，換取平壤限制核試驗與飛彈試射。不過，一名川普政府官員21日否認美方曾試圖促成川金會，白宮也強調仍致力於北韓非核化。

知情人士透露，川普去年曾透過既有電話等通訊管道聯繫金正恩，始終沒有回音，於是決定寫信。白宮官員為了送信，甚至派人在北韓常駐聯合國代表團位於紐約曼哈頓的辦公室外守候，趁一名北韓外交官經過時，直接將信塞進對方手中。不料，這名外交官後來在聯合國會議上，把未拆封的信丟到美國代表面前。

川普第一任期曾與金正恩3度會面，雙方最後一次見面是2019年6月30日，在南北韓邊境的板門店。不過，兩人始終未能就北韓非核化達成實質協議。

川普努力尋求對話之際，北韓核武實力持續增強。自2019年上次川金會以來，北韓核彈頭數量已從20至30枚增加至估計60枚，更部署射程涵蓋美國本土的固態燃料洲際彈道飛彈。美國情報機構去年便評估，金正恩無意透過談判放棄戰略武器計畫。金正恩今年2月更公開要求美國接受北韓擁核現實，否則雙方將陷入「永遠的對抗」。

但專家警告，即使只是放棄以非核化作為談判前提，都將是美國對北韓政策的重大轉變，恐引發南韓、日本及歐洲盟友憂慮。

北韓如今有俄中撐腰，對美談判籌碼大增。俄羅斯入侵烏克蘭後，北韓向俄方提供武器與部隊，雙方更於2024年簽署共同防禦條約。俄羅斯已公開承認北韓擁核的現實，中國近年也不再公開要求北韓非核化。

此外，北韓透過駭客行動取得龐大資金，最近更涉嫌從加密貨幣交易所幣安竊取逾60億美元。區塊鏈分析公司Chainalysis估計，北韓涉嫌造成今年全球89%的加密貨幣駭客攻擊損失。

反觀華府，川普至今未任命北韓政策特使，去年公布的國家安全戰略更首度在冷戰結束後完全未提及北韓。今年1月公布的《國防戰略》雖警告北韓對美國本土構成迫切核威脅，卻也未再提及非核化。

曾參與美朝談判的美國前國安官員車維德感嘆，如今幾乎沒有人關注北韓核武威脅，「這感覺就像在森林裡大聲吶喊，根本沒有人在注意。」