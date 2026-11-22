墨西哥軍方今天宣布，已逮捕一名名列美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯名單的毒梟，行動造成4名軍人和7名疑似幫派槍手喪生。

綜合法新社和美聯社報導，綽號「矮子伊西德洛」（Chapo Isidro）的梅沙（Fausto Isidro Meza），昨天晚間在西北部西納羅亞州（Sinaloa）遭特種部隊突襲逮捕，一同落網的還有據稱是他副手的人士，以及替其犯罪組織操盤財務的人員。

墨西哥國防部表示，行動中有7名疑似攻擊者遭擊斃，8人被捕，包括上述3名幫派高層。

墨西哥國防部指出，幫派成員為阻止首領被捕而激烈反抗，另有4名前往城鎮瓜薩維（Guasave）增援維安的軍人喪生。

墨國軍方查扣一把點50口徑步槍、一具榴彈發射器、手榴彈、其他槍械、毒品及現金，並表示未接獲平民傷亡通報。

當地媒體報導，這場行動引發周邊地區恐慌，槍聲迫使瓜薩維一場職業棒球賽暫停。

社群媒體上未經查證的影片顯示，附近傳來陣陣槍聲時，球場內民眾四處奔逃，並有人高喊「趴下，趴下！」

● 走私毒品逾20年 懸賞500萬美元

根據美國和墨西哥當局說法，這名44歲的毒梟在貝爾川雷瓦販毒集團（Beltran Leyva cartel）地位日升後，又自立門戶，領導以自己姓氏命名的「梅沙．佛羅雷斯跨國犯罪組織」（Meza-Flores TransnationalCriminal Organization）。

他也是西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）旗下派系「馬約幫」（Los Mayos）的重要盟友。川普政府去年將西納羅亞販毒集團列為外國恐怖組織。這個集團正與另一派系爭奪墨西哥北部西納羅亞州的控制權，他的落網對集團構成打擊。

他在墨西哥和美國都面臨刑事指控。

根據美國國務院資料，梅沙及其犯罪組織20多年來，將大量海洛因、甲基安非他命、古柯鹼與大麻走私至美國。

FBI已將他列入十大通緝要犯名單，美國國務院則懸賞最高500萬美元（約新台幣1.6億元），徵求有助逮捕他的線索。

美國司法部今天對他落網表示肯定，並公布他全名為梅沙．佛羅雷斯（Fausto Isidro Meza Flores）。美國司法部表示，他的組織「將數以噸計的毒品販運至美國，包括古柯鹼、甲基安非他命、海洛因、大麻及芬太尼，並以極端暴力手段推進其犯罪活動」。

墨西哥軍方表示，這次行動是在「雙邊合作架構下」，「與美方情報單位協調後」展開。

美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）發布聲明表示，「包括國土安全任務小組在內的跨部門聯合行動，支援墨西哥這次行動，將墨西哥最危險販毒集團之一的一名首領繩之以法」。

● 獵捕首腦難瓦解組織 反恐引發爭權

另一方面，墨西哥安全分析師沙烏塞多（David Saucedo）表示，梅沙落網，再次顯示墨美兩國政府日益重拾行之多年的「獵捕毒梟策略」（kingpinstrategy），也就是以鎖定梅沙這類首腦，作為打擊販毒集團的手段。

然而，批評者警告，這項策略往往引發集團之間爭權，長期而言恐助長更多暴力，西納羅亞目前的衝突就是一例。

沙烏塞多說，逮捕梅沙的行動顯然是美國施壓下的產物。「他們只是一味逮捕知名毒梟，也就是集團首腦，卻沒有瓦解整個組織。他們逮捕了一把手和二把手，但底下的殺手、街頭毒販、相關企業，以及政警關係網依然完好無缺。」