烏克蘭總統澤倫斯基近日為該國軍隊頻繁轟炸俄羅斯橋梁的行為辯護！他近日接受媒體採訪時表示，俄羅斯之前也多次轟炸烏克蘭，且烏國轟炸的橋梁並非民用。針對俄烏戰爭僵局仍持續，美俄雖在APEC舉行峰會，但對於戰爭的結束仍未達成共識。

歐洲再次回到牌桌

根據《英國廣播公司》報導，俄羅斯總統普丁近日指控烏克蘭轟炸連接俄國本土與克里米亞的「民用」克里米亞大橋，但澤倫斯基受訪時駁斥說，網路上就可以找到俄羅斯坦克與其他軍事設備通過，及將大橋作為補給線與後勤通道的圖片，且俄羅斯也曾用飛彈與無人機襲擊烏克蘭的橋樑。

澤倫斯基近日接待從英國來訪的國防大臣斯特里廷，斯特里廷告訴澤倫斯基，他出訪就是為了表明歐洲團結一致支持烏克蘭。歐洲原本在俄烏戰爭的談判中，被美國與俄羅斯邊緣化，但因美國取消對烏克蘭軍援後，歐洲組成「自願聯盟」加強對烏克蘭的軍援，加上戰爭持續陷入僵局，美、俄近來又讓歐洲加入談判。

戰爭仍難有實質突破

《CNBC》提到，美國總統川普與俄羅斯總統普丁近來在中國深圳舉辦的APEC會面，川普見到普丁還高興稱他為「朋友」，俄國官員也稱普丁與川普談完後「心情非常好」，但會後雙方並沒有針對俄烏戰爭發佈具突破性的成果。美國希望懲罰俄羅斯發動戰爭，但又希望俄羅斯維持石油供應；俄羅斯希望在不做太多讓步下停戰，雙方分歧依舊明顯。

《路透社》也指出，雖然美俄會談後，美中俄也進行歷史上首次會談，但此次會談缺乏像美英蘇雅爾達會議那樣具有決定性意義的實質內容，在俄烏戰爭方面也沒有共識。路透社提到，未來的美國領導人不見得願意仿效川普，與普丁和中國國家主席習近平進行常態化交流，並達成任何實質協議，也讓此次峰會的象徵意義遠大於實際。

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