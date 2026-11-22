法國各地今天有數以萬計民眾走上街頭，連續第6個周末示威，要求改善公共服務，並表達對生活成本上升及社會不平等的不滿。

法新社報導，這波示威始於9月中旬，由要求改善學習環境的高中生發起，隨後帶動全國反對物價飆漲、公共服務不足及警方暴力的抗爭，並蔓延至歐洲各地，不過法國的參與人數已逐漸減少。

主辦單位表示，全國今天有15萬人參與示威，低於上周的20萬人，也遠少於10月17日首場示威的80萬人。內政部則稱，今天示威人數為8萬2500人，較14日的10萬6000人大幅下降。

巴黎市中心共和國廣場（Place de la République）聚集數千名民眾，現場有樂手演奏、餐車及各式裝扮，示威民眾手持自製標語，隨後向東遊行。現場可見工會、左翼政黨、學生組織及「黃背心運動」（YellowVest movement）的旗幟與背心。黃背心運動適逢8周年，當年曾撼動總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府。

法國國會20日通過1項法案，加強執法人員動用武器的法律保障，引發左派強烈批評。巴黎示威現場有標語寫著「反對殺人執照」。

這波抗議大致和平，但仍發生零星暴力事件，也有警方執法過當的指控。法新社根據當事人證詞、受害者律師及非政府組織紀錄統計，示威開始以來，至少有31人在維安部隊執法過程中受到重傷，當局尚未公布官方傷亡數字。

歐洲多國20日也出現示威活動，抗議生活成本高漲、軍事支出及氣候危機等問題，以向被指漠視年輕世代訴求的政治領袖施壓。