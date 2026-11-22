日本文部科學大臣關芳弘的政治獻金募款餐會爭議持續延燒之際，自民黨高層21日直言，「排除阻礙法案成立的主要因素很重要」，暗示若事件影響國會審議，不排除要求關芳弘辭職。

綜合「朝日新聞」、「讀賣新聞」報導，關芳弘隸屬於自民黨，他承認於2024年舉辦2次政治獻金募款餐會期間，從企業界相關人士收取1人約9萬日圓的資金，而且也安排政府事務官出席餐會。他在20日晚間承認，曾經另外召開政治獻金募款餐會3次。

其中一個爭議在於被安排去參加募款餐會的政府事務官，跟與會企業有利害關係。

在野黨「民主改革之會」代表小川淳也20日批評，這種做法「等同把無法拒絕的官僚（事務官）叫來」，並主張此事「涉及行政機關及官僚的政治中立性，以及與業界勾結等重大問題」；執政黨高層也指出，「最惡劣的是，他把官僚找來幫忙募款。」

自民黨幹事長鈴木俊一昨天在盛岡市召開記者會，批評關芳弘的說明「無法被理解」，並強調通過消費稅減稅及刪減眾議員總席次的兩項法案是「最重要的」。

日媒解讀，鈴木這番話在暗示，若關芳弘的事件影響上述兩項法案審議與成立，可能要求關芳弘辭職。

日相高市早苗迄今對於關芳弘的事情，採取靜觀的態度，主張「這在法律上沒有問題」，不過自民黨內認為關芳弘「不得不辭職」的聲音愈來愈大。

尤其是執政黨目前在參議院的席次未過半，屬於「少數執政黨」，要推動法案勢必得跟在野黨合作。而在野黨6黨已經有意就關芳弘的去留提出問責決議案，正在針對此事施壓。

自民黨相關人士透露，參議院自民黨幹部本月19日已經向內閣官房長官木原稔要求，希望關芳弘掛冠而去。

「讀賣新聞」報導，日本政府與執政黨計劃在12月上旬之前，在參議院通過消費稅減稅法案，如今在野黨的態度因為關芳弘的事件更加強硬。若持續讓關芳弘擔任文科大臣，勢必會影響審議日程。

在野黨立憲民主黨國會對策委員長齋藤嘉隆21日接受「讀賣新聞」採訪時表示，「現在已經不是等待關芳弘說明的階段了。他至今在國會的答詢幾乎等同虛偽答辯，令人無法接受。」

立憲民主黨有意在3天連假結束後的24日，與其他在野黨協商，決定是否提出不信任決議案，一旦提出，該案有可能通過。