巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因急性腹部阻塞住進加護病房。院方表示他情況穩定、意識清楚。不過這名因密謀政變而遭定罪的極右派領袖，健康狀況再度亮起紅燈。

綜合路透社與法新社報導。巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）目前住進首都巴西利亞DF Star醫院的加護病房。醫院指出，波索納洛目前「臨床狀況穩定，意識清楚、反應靈敏，且能自主呼吸」。

院方表示已維持波索納洛的水分補充，並插入鼻胃管以提供營養，但目前無法確定他何時可以出院。

波索納洛在2022年大選輸給現任左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），因策劃政變，自去年起服刑27年。

波索納洛昨天被診斷出急性腹部阻塞，據兒子卡羅斯（Carlos）描述，他的父親經歷一整晚嘔吐與劇痛。

卡羅斯在社群平台X寫道：「我雖非醫師，但從未見過他這副模樣。」他暗示父親可能需要再次接受手術。如果成真，這將是波索納洛不到8年內的第10次手術。

波索納洛曾於2019年至2022年執政，他在2018年競選期間腹部遭刺傷，隨後多次住院與進行手術。長子佛拉維歐（Flavio）上個月在總統大選中敗給魯拉，選後不久便攜直系親屬前往美國。