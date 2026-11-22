北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天在華沙表示，北約將捍衛波蘭的每一寸領土。波蘭20日表示，2枚俄羅斯飛彈與1架疑似無人機侵犯波蘭領空，這可能是俄方刻意在波蘭軍演期間發動的挑釁。

波蘭新聞社（PAP）報導，呂特表示，「我可以保證，北約將捍衛波蘭的每一寸領土。」

呂特指出，北約歐洲盟軍最高統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）將採取一切必要措施，識別任何可能影響北約防禦及嚇阻態勢的威脅，並視需要進行適當調整。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，無人機屢次偏離航線，闖入北約東翼國家的領空，加劇俄羅斯與北約之間的緊張關係，也引發外界對戰事可能擴大的憂慮。

波蘭領空遭侵犯之際，境內正舉行軍事演習，參與者包括支持烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）成員國。波蘭官員形容，兩件事同時發生並非巧合。

波蘭新聞社另報導，北約北大西洋理事會（North Atlantic Council）預定23日在布魯塞爾開會，討論俄羅斯飛彈侵犯波蘭領空一事。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）今天在社群平台X發文表示，「近期內，我們將獲得北約盟國的大力支持，以加強東部邊境防護」。

「我今天已與格林克維奇將軍聯繫，協調這些措施的細節。」