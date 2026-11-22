聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）今天發布一項新方案，主席國澳洲與土耳其期盼藉此就推進對抗全球暖化達成共識，使得這場氣候談判接近達成最終協議。

路透社報導，COP31主席庫倫（Murat Kurum）在深夜舉行的全體會議上表示：「我們相信，我們已提出一份各方都能同意的文本。」他表示，大會將於今天上午稍晚復會，以通過這項協議。

談判代表錯過原定20日的截止期限，一路馬拉松協商，直到今天凌晨才提出新版協議文本。新版協議文本修訂了先前因未提及終止使用化石燃料、被部分人士痛批缺乏企圖心的初稿。

庫倫指出，他認為有關化石燃料的疑慮已獲得處理，協助開發中國家籌措氣候變遷調適資金的相關關切也已納入回應。

這份新文本是在主導談判的澳洲、主辦會議的土耳其，以及來自全球最富裕、最貧窮、面積最大與最小等近200個國家的代表團密集磋商後達成。

在土耳其支持下，澳洲的任務是尋找一項協議，在最容易受到氣候變遷衝擊的國家，以及經濟仰賴化石燃料生產或消費的國家需求之間取得平衡。

今年的COP是聯合國環境機構證實全球氣溫升幅勢必突破攝氏1.5度門檻後的首場會議；世界各國十多年前曾同意努力不超越這道門檻，一旦突破，極端天氣的衝擊將會加劇。