聯合國秘書長改選陷入僵局，呼聲最高的哥斯大黎加前副總統格林斯潘雖提出裁減高層職位、引進AI人才等改革主張，但安理會最新投票顯示，她仍遭兩個常任理事國反對。格林斯潘日前更直言，聯合國官僚體系臃腫、國際影響力逐漸下降，新任秘書長不僅面臨大國角力，還得處理聯合國內部改革難題。

改革主張難獲大國支持

根據《金融時報》報導，現任聯合國貿易和發展組織（UNCTAD）秘書長格林斯潘受專訪表示，聯合國面對資源縮減與多地戰火，卻仍試圖處理過多事務，結果不僅行政體系過於龐大，也逐漸缺席重要的外交談判，她主張讓聯合國重新聚焦和平事務，並減少高階管理職位、引進民間企業在人工智慧與數據領域的專業，改善組織效率。

格林斯潘曾任哥斯大黎加副總統，並以自己在聯合國貿易和發展組織推動約20%職位縮減的經驗，證明改革並非停留在口號，不過，最積極提出改革方案的領先候選人，卻不一定能取得掌握否決權的大國支持。據《路透社》20日的報導，安理會當天進行第9輪意向投票，格林斯潘僅獲得10張鼓勵票、4張不鼓勵票及1張未表態票，其中兩張不鼓勵票來自常任理事國，若這兩國在正式表決時維持立場，她仍無法獲得安理會推薦。

這對格林斯潘是不好的消息，因為在5日的上一輪投票她曾取得12張支持票，20日卻降至10張，雖然仍是唯一跨過9票門檻的候選人，但顯示領先優勢並未轉化為足以過關的政治共識。由於這仍是意向投票，僅能區分常任理事國的票種與其他票，但仍無法直接確認是哪兩國反對。

財政危機加深改革難度

另據《華爾街日報》分析，聯合國正面臨戰爭頻傳、財政緊縮及國際影響力下滑等多重困境，下一任秘書長除了必須重新建立各國對組織的信任，也難以期待經費迅速恢復，這使候選人提出的改革方案，從競選主張變成未來上任後必須立即面對的現實問題。

然而，聯合國秘書長的遴選制度本身，就讓改革人選必須先取得美、英、法、俄、中五個常任理事國的默許，安理會正式推薦須有至少9票贊成，且不能遭常任理事國否決。格林斯潘雖然主張組織應減少官僚作風、重新投入國際衝突調停，但各國對聯合國應扮演的角色及改革方向仍有不同期待。

古特雷斯的第二任期將於12月31日結束，下一任秘書長還須面對美國減少對聯合國的財政支持，以及華府退出多個聯合國機構所帶來的衝擊，在距離現任秘書長卸任僅剩約40天之際，安理會能否找到不受大國反對、又有能力推動改革的人選，仍是最迫切的難題。

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