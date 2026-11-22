美國聯邦調查局十大通緝要犯、墨西哥大毒梟梅沙20日晚間在墨西哥軍方突襲行動中落網，雙方爆發激烈槍戰，造成11人死亡。這場大規模緝毒行動獲得美國情報支援，重創墨西哥勢力龐大的販毒組織。墨西哥政府也公布逮捕畫面，昔日威風八面的大毒梟雙手上銬，被士兵抓住後頸、壓低頭部押出藏身處，模樣相當狼狽。

華爾街日報報導，墨西哥國防部21日證實，陸軍特種部隊與其他精銳單位20日晚間聯手展開突襲，在墨西哥西北部錫那羅亞州（Sinaloa）瓜薩韋市（Guasave），成功逮捕綽號「矮子伊西德洛」（Chapo Isidro）的毒梟梅沙（Fausto Isidro Meza）以及另外兩名共犯。行動過程中，4名墨西哥士兵與7名武裝分子喪命。

墨西哥國防部表示，梅沙因涉嫌組織犯罪及販毒遭墨西哥當局通緝，美國也要求將他引渡受審。美方2012年便因涉嫌毒品走私起訴梅沙，更懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元）緝捕他。美國國務院去年指出，其犯罪組織透過槍戰、綁架、謀殺、酷刑及勒索等手段鞏固地盤。

墨西哥安全分析師葛瑞洛（Eduardo Guerrero）指出，梅沙雖然只有44歲，卻已是活躍超過20年的大毒梟，手中勢必掌握大量犯罪情報。

墨西哥國防部指出，這次行動獲得美國情報支援。墨西哥特種部隊採取隱密突襲戰術，20日晚間進入瓜薩韋市，並在目標區域周圍建立封鎖線，試圖包圍梅沙及其手下。不料，武裝分子隨即以猛烈槍火及爆裂物反擊，雙方爆發激烈交火。

社群流出的多段現場影片顯示，UH-60M黑鷹直升機低空盤旋，持續以機槍開火，紅色曳光彈在黑夜中格外醒目。地面上，販毒組織成員焚燒卡車及大型車輛，封鎖瓜薩韋及周邊多個地區的道路與公路。居民驚慌尋找掩護，當地一場職業棒球比賽也因軍方直升機在上空開火而被迫中止。

軍方最終在一棟住宅內逮捕梅沙，隨後將他押送至墨西哥市。

墨西哥政府公布的影片顯示，梅沙在一名士兵押解下，低著頭走過一排全副武裝的特種部隊人員，離開藏身據點。另一段畫面則拍到，他與數名涉嫌販毒集團成員在軍方戒護下，走過機場停機坪，隨後登上軍用飛機。墨西哥政府表示，軍隊將繼續駐守錫那羅亞州，清除道路障礙並保護居民安全。

梅沙領導的犯罪組織掌控墨西哥西北部索諾拉州（Sonora）大部分地區，以及錫那羅亞州北部大片地盤。索諾拉州與美國亞利桑那州接壤，是芬太尼及其他毒品流入美國的重要走私通道。梅沙長期掌控當地關鍵走私路線，組織利用飛機、船舶及大型聯結車，走私大量芬太尼、海洛因、甲基安非他命、古柯鹼及大麻。

與錫那羅亞州其他以暴力聞名的毒梟相比，梅沙向來行事低調，較少採取公開暴力手段，但經常由大批全副武裝的保鑣護送，在墨西哥太平洋沿岸活動。這次軍方圍捕時遭遇的猛烈反擊，也凸顯他的組織擁有強大武力及地方控制能力。

墨西哥軍方20日逮捕墨西哥大毒梟梅沙（中間黑色上衣）及至少2名共犯。法新社

墨西哥軍方20日在錫那羅亞州展開突襲行動，逮捕美國聯邦調查局十大通緝要犯、綽號「矮子伊西德洛」的44歲大毒梟梅沙。圖為FBI公布的梅沙通緝照。法新社