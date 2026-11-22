美國國會預算處（CBO）在報告中認為，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）將弱化美國海軍攻擊潛艦規模。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles ）今天予以駁斥。

路透社報導、馬勒斯在提到美國國會預算處時說：「他們錯了。」美國國會預算處在本月報告中指出，出售維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦給澳洲，可能使美國海軍攻擊潛艦部隊的規模在2060年之前縮減。

AUKUS是澳洲有史以來最大的國防計畫，美軍指揮的維吉尼亞級潛艦明年起將會部署在澳洲。這項計畫涉及美國將在2030年前後出售澳洲多艘此級潛艦，英國與澳洲也將建造AUKUS新型核動力潛艦。

馬勒斯在電視談話表示，他並不擔心這份報告，「因為AUKUS確實進行中」，「美國生產速度絕對在提升」。

馬勒斯10月曾表示，澳洲目前仍依按計畫，2030年代初期將自美國取得首批核動力潛艦。

美國國會預算處在非正常上班時間，未立即回應置評請求。

澳洲承諾30年內為AUKUS投入3680億澳元（約新台幣8兆214.8億元），包括投資英美生產基地數十億澳元。

AUKUS於2021年成立，目的是要抗衡中國在印太地區日益擴大的影響力。中國稱這項協議危險，並警告可能引發區域軍備競賽。