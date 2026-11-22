日本政府研議縮減2027會計年度起5年的防衛預算之際，防衛省已通知主要承包商，武器採購規模可能大幅縮減，但人工智慧（AI）與無人機的預算要求將維持原案。

「日經亞洲」報導，縮減影響範圍將涉及彈藥、戰艦等項目，可能迫使企業考量縮減投資計畫。

防衛省本月初向業者傳達相關規劃，並告知彈藥製造商，原訂增產計畫已取消。

防衛省也表示，未來5年防衛省採購用於攔截北韓彈道飛彈的防空飛彈數量，可能降至原訂計畫的約1/4。

部分領域的訂單仍將按計畫增加，包括俄羅斯對烏克蘭作戰及美國攻擊伊朗時所運用的先進技術。防衛省表示，無人機與人工智慧（AI）的預算要求將維持原案，不予調降。

防衛省最初估計，2027會計年度起5年間的防衛預算將介於70兆日圓至80兆日圓之間。但政府內部目前正討論將規模降至50兆至60兆日圓。

這雖然高於目前2023年至2027年間43兆日圓的計畫規模，但通貨膨脹與日圓貶值正推升防衛裝備價格。考量人事、伙食等固定支出，以及先前已簽約採購案的後續付款，部分人士認為，這形同「實質刪減」。

財政限制是縮減支出的原因。首相高市早苗推動調降消費稅，將使2027會計年度起連續兩年的稅收減少。政府也須為17項戰略領域的成長投資籌措財源。高市身邊人士對調高企業稅等稅負態度審慎，因此限制了防衛支出的成長空間。

然而，削減彈藥採購將影響日本在衝突期間持續作戰的能力。即使運用AI與無人機等新科技，火砲等傳統火力仍不可或缺。

執政黨內也出現反彈。一名自民黨議員18日在一場國防產業會議上表示，50兆至60兆日圓的預算規模「可能導致國防產業崩潰」。

政府計劃於12月中旬的內閣會議通過3份安全保障相關文件的修訂案。防衛預算規模將由高市等人考量與執政黨及相關部會的協商結果後決定，最終金額仍可能調整。