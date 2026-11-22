北美洲台灣人醫師協會（NATMA）38人赴宏都拉斯義診。召集人許宗邦指出，根據他在第一線的觀察，多名官員對於與台灣復交，都抱持正面態度。

義診團10月25日至11月1日在宏都拉斯提供1224人次醫療服務，包括1077人次基層醫療門診、84人次眼科診療以及63例外科手術。

年逾70歲的許宗邦畢業於高雄醫學大學，旅美行醫超過40年。他自2005年起投入國際義診，2012年開始擔任NATMA義診團長，長期率領不同族裔的美國醫師前往中美洲等地服務。

許宗邦向中央社記者表示，前往宏都拉斯義診期間，曾與當地兩名市長及文化部門官員會面，談及台宏恢復邦交的可能。據他轉述，兩名市長對復交抱持正面態度，文化部門官員也表達願意協助。

宏都拉斯2023年與台灣斷交，結束長達82年邦誼，轉與中國建交。不過，今年1月上任的總統阿斯夫拉於去年競選期間曾主張與台灣復交；副總統梅西亞今年2月表示將逐步推動。

外交部今年4月表示，斷交後仍與宏國各政黨保持聯繫。今年9月，宏都拉斯國會自由黨黨鞭卡利斯訪台，與外交部長林佳龍見面，雙方期待深化醫療、教育等領域合作。

許宗邦投入國際義診超過21年，足跡遍及宏都拉斯、貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、柬埔寨及奈及利亞等國。2023年台宏斷交後，他仍率團前往宏國義診，當年完成81例手術。

義診團相隔3年重返宏都拉斯，這次在偏鄉設立巡迴診療站，捐贈約8萬美元（約新台幣263萬元）的藥品及醫療設備，提供腹腔鏡設備與開刀技術。宏都拉斯國立自治大學77名醫療科系學生也參與義診。

義診團造訪偏鄉，解決不少長期健康難題。許宗邦舉例，義診團醫師協助一名患者，從頸部開刀取出12公分乘以10公分的腫瘤；一名婦女接受剖腹產手術之後，長期受到腹部疝氣所苦，終於手術治療。

許宗邦多次赴宏都拉斯義診，2018年時任第一夫人葉安娜（Ana García de Hernández）曾在總統府設宴感謝。他表示，這次也受到當地官員的熱情接待，儘管目前台灣與宏都拉斯沒有邦交，他希望透過醫療服務促進民間交流，為台宏恢復邦交盡一分心力。

這次北美洲台灣人醫師協會不僅服務宏都拉斯，另有15人團隊前往台灣邦交國貝里斯，在3個偏鄉村落提供132人次醫療服務，另為152名民眾提供牙科診療，完成268項牙科治療。