一架烏克蘭無人機擊中一艘俄羅斯貨輪，導致該船在波羅的海東部起火。貨輪遇襲數小時後，芬蘭國防部長指出，一架俄國直升機疑似侵犯芬蘭領空，他並表示這兩起事件可能有關聯。

法新社報導，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）暗示，這起俄羅斯貨輪遇襲事件與俄烏戰爭有關。

歐爾波在社群平台X發文寫道：「戰火正延燒至我們周邊地區…烏克蘭有權反擊侵略者。」

芬蘭邊境防衛隊官員布隆瓦爾（Petteri Blomvall）證實，一架烏克蘭無人機擊中俄羅斯貨輪並引發火災，船員已撤離，船隻目前已下錨，滅火作業仍在進行。

遇襲貨輪為「斯巴達2號」（Sparta II），根據受制裁企業及個人的資料庫OpenSanctions，該船遭烏克蘭及美國制裁，並涉嫌將武器從敘利亞運往俄羅斯。

無人機攻擊事件傳出數小時後，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）表示，一架俄羅斯直升機疑似侵犯芬蘭領空。

他在X平台發文說：「這起疑似侵犯領空事件，可能與芬蘭灣（Gulf of Finland）一艘受損貨輪的救援或監控行動有關。」

芬蘭國防部補充，這架直升機進入芬蘭境內的最深距離達4.1公里。