加拿大國防部長麥根第今天指出，他未曾看過媒體報導所稱、對美加兩國軍事合作設限的美國機密備忘錄，並強調兩國軍隊仍持續密切合作。

麥根第（David McGuinty）在「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum）場邊告訴路透社，他未曾看過「華盛頓郵報」（TheWashington Post）報導所稱，由美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發出、對美加兩軍合作增設限制的備忘錄。

麥根第指出：「無論是兩軍之間的合作，或是其他方面，我都看不出雙方有任何分歧。」

他表示，美加兩軍持續「密切」合作，包括派遣艦艇在加勒比海阻止古柯鹼、芬太尼（fentanyl）及其他非法毒品走私、進行飛彈系統整合，以及視需要在北美各地緊急派遣戰機升空。

五角大廈未回應路透社置評請求。加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）昨天發布聲明指出，這項指引不會影響北大西洋公約組織（NATO）、北美航太防衛司令部（NORAD）或雙方的國防情報共享。

美國共和黨籍聯邦參議員朗茲（Mike Rounds）在記者會上表示，國防官員已向他簡報這份備忘錄，其內容並未包含任何超出美軍官員多年來既有做法的重大新措施。

麥根第強調，他未見兩國軍隊的合作方式有任何改變。

他說：「坦白說，我們在北美航太防衛司令部架構下與美國維繫70年的關係，已形成極為有效的大陸防禦體系，我們希望持續投入資源並與美方合作。」

麥根第承認，美國總統川普（Donald Trump）的威脅言論，促使加拿大近期在國防政策上做出一些調整。

他還說，加拿大需為自身國防和安全負起更多責任，包括其境內廣大的北極地區。此外，加拿大正致力開發一套可與星鏈（Starlink）抗衡的系統，以維護通訊主權。