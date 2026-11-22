英國金融時報廿日引述四位聽取相關討論簡報的人士報導，川普政府已告知歐洲及烏克蘭官員，要基輔在明年一月初前，與莫斯科達成和平協議。對此，白宮尚未置評。

美國中東特使兼和平任務特使威科夫與總統川普女婿兼美國和平任務特使庫許納，十一月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，恢復和俄烏代表的談判。川普所屬的共和黨在三日美國期中選舉大敗，喪失對國會兩院的掌控。民主黨可望更大力支持基輔和施壓莫斯科。

川普上周在深圳與俄羅斯總統普亭會面。之後川普指稱，普亭已表明，莫斯科準備好（迎接）和平。威科夫及庫許納近幾天在莫斯科、愛爾蘭首都都柏林及柏林，和俄烏歐官員舉行一連串會議，傳達這種急迫感。一位歐洲官員在與威、庫會面後說，美方正大力推動，而有些人擔憂，烏克蘭將需要做出很多讓步，才能接近達成協議。

另一位歐洲官員也說，美方很急、普亭則不急。

一位烏克蘭高官表示，上述時間表已加深基輔內部，對烏克蘭總統澤倫斯基恐在明年一月民主黨開始掌控國會兩院前就被迫按莫斯科提出的條件，達成協議的擔憂。該高官認為，川普喜歡普亭，「川普想在明年一月前完成這一切」；若協議在明年一月前進展順利，那俄國就能擁有更佳的條件。

另外，川普廿日在白宮記者會稱，普亭十九日在深圳雙普會表明，希望透過外交途徑，讓俄烏終戰。川普坦言，（終戰）這項工作真的很艱鉅，問題在於，普澤極度仇視對方，這一向都不容易處理。