峰會走廊一片靜默，跨越各種膚色的環團人士，用寫著「恥辱」的牌子摀住嘴巴，以不說話的「沉默抗議」，向正在談判的各國代表發出怒吼。峰會主席庫倫召開大會時，一名環團人士突然站在桌上高喊「你們正在扼殺未來！你們殺死了攝氏一點五度！」部分談判代表鼓掌聲援，遭打斷發言的庫倫則臉色凝重，抗議者遭強行帶離，凸顯談判陷入僵局，茫然、憂慮、憤怒的情緒蔓延整個會場。

2026-11-22 00:00