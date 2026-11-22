「失敗」、「承擔責任」、「可恥」。聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）表定閉幕當晚，來自各國的民間團體聚集在大會廳前，不喊口號、不發一語，只是高舉標語，用沉默表達失望與憤怒。

會場內處處掛著「對話、共識、行動」的口號。兩周下來，對話不缺，行動也在民間團體、企業與學界之間串連發酵，唯獨「共識」始終難尋。一位參與ＣＯＰ十一年的加拿大環保人士苦笑「一個家庭都很難有共識，何況兩百個國家」今年走在會場，各界感受最深的已不是ＣＯＰ談出了什麼，而是ＣＯＰ該如何繼續、以什麼姿態繼續。

氣候危機環環相扣，沒有國家能置身事外。格陵蘭的融冰牽動太平洋島國存亡，尼泊爾的山洪匯入恆河，連帶衝擊下游的印度與孟加拉。正因如此，ＣＯＰ決議即使年年無法讓各方滿意，凝聚近兩百國的文本，仍有無可取代的普遍性與權威，代表全球朝同一方向前進。

但這套機制已到非改不可的時候。ＣＯＰ議事規則因各國談不攏投票門檻，從一九九五年至今仍是「暫行適用」，決議只能以共識通過。共識不等於全體同意，巴黎、巴庫都曾在少數國家反對下敲槌；但何時算有共識，全憑主席判斷會場氣氛。記者採訪ＣＯＰ以來，常見小國的異議被一槌壓過；產油國組成的阿拉伯集團等大集團一旦反對，文字往往在定稿前就消失。

改革已排上議程，也同樣卡關。ＣＯＰ30主席國巴西在今年「強化《聯合國氣候變遷綱要公約》（ＵＮＦＣＣＣ）進程」諮商中直言，這套進程卅年前為「訂規則」而生，如今任務是落實，流程卻沒跟上，討論一進正式場合就被談判戰術淹沒，需要技術修補，更需系統性改變。非洲集團說得更白，沒結論的議程只會年年拖延，一條軌道變兩條、三條。第二版決議草案目前把改革推遲到二○二九年的ＣＯＰ34。

談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫已坦承守不住升溫攝氏一點五度，氣候危機顯然不會等到各國湊齊共識。

運作卅一年的ＣＯＰ或許不會一夕消失，但若規則不改、沉痾不解，終將淪為年度表態大會，真正的決定與改變，只能在別處發生。