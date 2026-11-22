峰會走廊一片靜默，跨越各種膚色的環團人士，用寫著「恥辱」的牌子摀住嘴巴，以不說話的「沉默抗議」，向正在談判的各國代表發出怒吼。峰會主席庫倫召開大會時，一名環團人士突然站在桌上高喊「你們正在扼殺未來！你們殺死了攝氏一點五度！」部分談判代表鼓掌聲援，遭打斷發言的庫倫則臉色凝重，抗議者遭強行帶離，凸顯談判陷入僵局，茫然、憂慮、憤怒的情緒蔓延整個會場。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。第卅一屆氣候峰會（ＣＯＰ31）表定應該在周五結束，然而各國挑燈夜戰仍無法產出協定，峰會「循慣例」加班至周末。至截稿前，最新一版「協定草案」尚未發布、閉幕大會未開，預計最快今天才能落幕，延宕已超過前幾年的杜拜和巴西峰會。一名談判代表向記者抱怨「連我們談判代表都還沒拿到協定草案！」

針對第二版協定草案刪除關於汰除化石燃料的文字，我國友邦帛琉談判代表、氣候變遷辦公室主任薩維爾松太郎（Xavier Erbai Matsutaro）接受本報訪問時表示，希望至少將「化石燃料」寫入協定，甚至訂出使用量上限或退場時間表，但各方無法達成共識，「我們知道這很敏感，也是很難推進的原因」。

另一方面，協定草案提議擴大「碳捕存」（ＣＣＳ）規模，遭到一些國家反對，認為這是成本高、未經證實的技術，反而讓汙染者繼續燃燒化石燃料。

氣候環團350.org痛批，產油國在化石燃料說客支持下，大力推動碳捕存，成為本屆談判中的「最大騙局」，恐將導致公共與民間資金減少投入再生能源，且草案提出，要增加碳捕捉廿倍到四十倍的目標，根本不切實際，反而會被用來開採更多石油。

深受氣候衝擊的太平洋小島國家，也關注調適資金的談判。薩維爾指出，已開發國家對提供資金有很大的反彈，但是資金對開發中國家很重要，「沒有資金，我們就會限縮所需氣候行動的規模，也限制了調適能力。談資金，我們可以談一整天，但一談到實際兌現，就變成非常敏感的話題」。

針對調適資金議題，原先第一版協定草案寫道，要將調適資金增加至一千兩百億美元，但在第二版草案中，具體金額遭到刪除，引起開發中國家不滿。

「調適對我們是最重要的，聖嬰現象加劇氣候變遷衝擊，我們需要投資基礎建設、推動宣導活動，讓民眾提高意識。」祕魯談判團成員桑切斯（Andrés Martín Garrido Sánchez）批評，已開發國家必須負擔資金，支持開發中國家的調適與減緩計畫，但是汙染最多的國家沒有減碳，也不想為基金出錢。