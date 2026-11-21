菲律賓台商總會今天與蘇比克灣台商協會簽署備忘錄，蘇比克灣台商協會正式加入菲律賓台商總會，雙方盼透過組織整合、資源共享及經驗交流，凝聚在菲台商力量。

合作備忘錄簽署儀式下午在克拉克自由港區舉行，菲律賓台商總會方面由總會長謝佳蓁、監事長黃得富代表簽字，蘇比克灣台商協會方面則由會長張哲嘉和監事長張凱涵代表簽字，中華民國駐菲律賓副代表楊登仕擔任見證人。

楊登仕致詞表示，蘇比克灣台商協會成為菲律賓台商總會蘇比克灣分會，不僅象徵台商組織進一步整合，也代表總會服務網絡更加完整，為未來台商團結合作奠定更堅實基礎。

他指出，蘇比克灣擁有港口、物流及工業園區等優勢，是台商在菲律賓投資布局的重要據點，兩會整合有助促進不同地區台商之間的經驗交流、產業合作及商機媒合，提升整體競爭力。

楊登仕並承諾，駐菲代表處將持續與菲律賓台商總會及各地分會保持密切聯繫，協助反映台商需求，促進台菲經貿交流，並共同營造更友善的投資及經營環境。

張哲嘉致詞表示，當蘇比克灣台商協會提出加入菲律賓台商總會、成為分會的構想時，會員普遍樂觀其成，認為透過組織整合可以達到資源互補與共享，讓台商在菲律賓的能見度和話語權進一步提升，爭取更多權益。

菲律賓台商總會前身為旅菲中華協會，成立於1981年，致力於協助台商落地生根，維護合法權益，並促進台菲經貿往來與文化交流；蘇比克灣台商協會則成立於1998年，由當地台商及工業區廠商共同籌組，協助拓展商機及維護權益。