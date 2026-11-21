德國青年抗爭運動「Z世代治理」20日再度號召全國示威，抗議擴軍並要求改善教育條件。中央社記者現場觀察，柏林抗爭參與者以15至18歲中學生為主，也有極左翼及聲援巴勒斯坦的團體加入，反徵兵與軍備擴張的聲音在街頭匯流。

「Z世代治理」（Gen Z regelt）響應20日歐洲青年示威串聯，繼10月底再度舉行全國青年抗爭。主辦單位表示，約有73座城市響應，事前約2萬1000人報名參加。

柏林示威者昨天中午在亞歷山大廣場（Alexanderplatz）附近集結，主辦方宣稱最多1萬5000人，警方則估計約4000人參加，遊行過程和平，未發生重大衝突。

中央社記者現場觀察，參與者多是15至18歲中學生，不少人下課後結伴而來，手持「不要徵兵」、「要教育，不要炸彈」等反徵兵及反戰標語。

●德國中學生：國家預算應投入教育而非擴軍

15歲中學生奧古斯汀（Augustin）與同學盧卡斯（Lukas）、路卡（Luca）下課後結伴參加示威，手上拿著以知名電玩「俠盜獵車手VI」（GTA 6）為主題的Z世代抗爭起義海報。

「今天的年輕人不應該參加一場不是他們發動的戰爭，更不應該為此犧牲生命。」奧古斯汀說，自己喜歡海報上的圖片與設計，但無法想像有一天必須上戰場殺人。他認為，政府應該投入更多資源改善教育，因為教育關係到德國未來。

同行的14歲學生盧卡斯同樣反對徵兵，也擔心德國社會陷入仇恨，希望人們能跳脫狹隘觀點，理解世界正在發生的事情。

路卡則說，希望國家不要恢復義務役，年輕人必須提前表達反對立場，讓政治人物知道他們不願被迫上戰場。

●左翼青年加入示威 批軍事化犧牲學生利益

除了反對徵兵的中學生，示威現場也可見左翼及共產主義團體、聲援巴勒斯坦的示威者。紅色旗幟與巴勒斯坦旗幟在人群中揮舞，反對軍備擴張的口號此起彼落。

17歲的希利翁（Sirion）脖子圍著巴勒斯坦傳統頭巾（keffiyeh），站上路旁變電箱，高喊「不給聯邦國防軍任何人力，也不給一分錢」。

「德國正在推動的軍事化與徵兵制度，不符合年輕人的利益，而是符合統治階級的利益。」希利翁告訴中央社記者，許多德國學校設施老舊，政府卻持續投入大量資源擴充軍備，他認為這些錢應該用於改善教育，而不是軍事擴張。

●參與動機不一 青年抗爭能否持續受關注

不過，走上街頭的學生未必都有明確政治立場。就讀柏林音樂中學的藍尼（Lenny）坦言，自己參加示威，最初只是因為「這比待在學校好多了」。他直言討厭上學，覺得學校就像一座監獄。

藍尼說，原本以為這只是一場反對徵兵的示威，到了現場才發現涉及許多不同議題。「我沒有什麼明確的政治立場」，但覺得參與示威很有趣。

柏林洪堡大學社會學者史蒂芬．毛（Steffen Mau）日前分析，德國青年面臨職涯前景不明、社會向上流動機會受阻，加上人口相對較少、政治影響力有限，認為自己的需求未受到政府重視。

毛也指出，當前德國青年抗爭雖容易激起情緒動員，卻未必能轉化為持續的政治影響力。

相較10月31日首次全國動員，「Z世代治理」第二波示威在柏林的參與規模有所縮小。根據警方估計，當地參與人數從上次約5000人降至這次約4000人，減少約兩成。

面對外界質疑抗爭動能減弱，「Z世代治理」柏林發言人丁特（Veronika Dinter）回應，青年運動正向歐洲更多城市擴展，強調「現在才只是開始」。

德國自2011年暫停義務役，近年因應俄烏戰爭及歐洲安全情勢，積極推動擴軍，國會去年底通過「兵役現代化法」，要求18歲男性填寫兵役意願問卷，明年起逐步恢復強制兵役體檢。

德國新制雖仍以志願服役為原則，但保留未來經國會立法恢復強制徵兵的可能性，引發青年反彈。