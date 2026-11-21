伊拉克安全部門官員表示，國內南部一座發電廠今天發生火災，造成至少4人喪命、30人受傷，預計死傷人數還會攀升。

伊拉克通訊社（INA）報導，消防人員趕抵南部大城巴斯拉（Basra）北方的這間發電廠之後，民防隊已經控制住現場火勢。

安全部門官員說道，火勢延燒至附近民宅，並迫使電廠停止運作。

報導也提到，目前尚無官方即時資訊說明起火原因或損害程度。

伊拉克電力基礎設施長期受到投資不足、維護不善以及無法滿足尖峰需求所苦，當地變電所與電力設施過往多次發生火災和技術故障，導致供電中斷且引發大範圍停電。