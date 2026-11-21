泰國北部跨境河川污染問題持續受關注，泰國總理阿努廷今天坦言，泰國無法強迫大陸或緬甸處理河川污染問題，只能尋求兩國合作。另外，大陸同意派專家赴泰，協助檢測水質及評估污染程度。

泰國北部河川污染問題嚴重，受到社會高度關注，外界指出，污染可能與大陸及緬甸的礦業活動有關。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在電視節目中表示，他在大陸深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間，曾與大陸國家主席習近平短暫討論泰國北部邊境河川毒物污染，以及外界指涉及污染的大陸與緬甸礦業投資問題。

泰國公視（Thai PBS）報導，對於在野黨建議運用阿努廷與大陸的關係，要求大陸向緬甸施壓，阿努廷表示，泰國不能直接指示其他國家應該怎麼做。他說：「在國際關係上，我們能做的就是告訴他們，如果問題持續，可能影響泰國，在當地的大陸企業也可能受到影響。」

阿努廷也表示，有人建議泰國透過停止購買大陸產品制裁大陸，但相關礦產並非直接銷往泰國，而是在當地加工後作為大陸國內的原料。

他反問道：「我們對他們沒有籌碼。要採取法律行動？但該針對誰呢？」

阿努廷指出，泰中目前已有合作，包括運用大陸技術設置檢測站，測量水中毒物含量。他並透露，過去一年曾多次與習近平會面，每次都提出河川污染問題。

另一方面，民族報（The Nation）今天報導，大陸已同意派遣專家團隊赴泰，與泰國政府合作監測水質，辨識有毒物質、測量污染程度及評估污染嚴重性。

阿努廷今天上午11時召集國家防災減災指揮中心（NDPMC）舉行緊急會議，討論污染情況及政府因應措施。受關注的河川包括郭河（Kok River）、賽河（Sai River）、魯阿克河（Ruak River）及湄公河（Mekong River）。

針對是否將受污染地區宣布為災區，阿努廷說，必須視實際情況及污染嚴重程度決定。政府目前尚未宣布相關措施。

另外，媒體詢問是否已有買家拒絕採購受影響地區的稻米及其他農產品，阿努廷表示，目前尚未發生這種情況。