各國今天同意朝研議規定致命自主武器系統的方向邁進，但致力於阻止所謂「殺手機器人」的倡議團體，則對聯合國會議今天的決議感到失望，主張「這未能規劃出明確的方向」。

法新社報導，聯合國經過5天艱辛的談判，在延長會議結束時間後，各國同意未來兩年的目標是研議某種形式的協議。

然而，隨著人工智慧（AI）的發展使戰爭型態出現劇烈轉變，非政府組織希望更迅速地制定具有法律約束力的規範，避免將攸關人類生死的決定權交給自主機器。

聯合國「特定傳統武器公約」（Convention onConventional Weapons, CCW）審議大會在瑞士日內瓦舉行，會議一直持續到今天凌晨。

大會主席東尼（Julien Thoni）在會後告訴媒體，「特定傳統武器公約」128個締約國，「同意著手研議致命自主武器系統文件的工作，並應在未來兩年內完成相關工作」。

不過，達成這項決議的過程並不順利，因為各國立場分歧，而且任何決策都必須取得全體共識。

儘管大多數國家傾向支持制定具有法律約束力的協議，但是已經具有相關技術的國家如美國與俄羅斯，不願受到限制。

東尼告訴法新社，接下來的工作應進一步釐清「哪些武器依據國際人道法應予禁止，以及哪些武器雖不受禁止，但可以受到限制」。

東尼也是瑞士外交官，他表示，有些國家拒絕使用「談判」一詞，最後各方改以「研議」達成共識。

然而，一些倡議團體表示，這個結果令他們失望。

倡議團體「制止殺手機器人運動」（Campaign toStop Killer Robots）批評，「各國通過一項大幅弱化的授權決議，未能規劃出明確方向，以制定具有法律約束力的文件。」

「制止殺手機器人運動」執行長范羅伊恩（Nicolevan Rooijen）表示，「自主武器技術，例如AI被用於目標鎖定流程，已經投入戰場」。

她說：「延後制定具有法律約束力的文書，將使平民與人類面臨風險。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）武器部門副主任柯益爾（Verity Coyle）則認為，今天的結果「令人感到失望」。

她指出，「這項結果未能開展迫切需要的行動，以便就新規範達成共識，但相關技術卻正快速發展。」