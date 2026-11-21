美國總統川普本週稍早在中國出席國際會議期間，與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談時稱普丁為「朋友」。之後，烏克蘭總統澤倫斯基受訪時，則批評普亭是「凶手」。

川普（Donald Trump）與普亭（Putin）本月19日藉由深圳的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，召開場邊美俄領袖會談。

法新社報導，這是川普與普亭於2025年8月過後再度舉行會談。進入會議室前，川普指著普亭對媒體道：「他是誰？他是我朋友。」他隨即與普亭握手並拍了拍對方的手臂。

而普亭當時則用英文向川普回應：「很高興見到你。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問期間，被問及川普描述普亭為「朋友」。澤倫斯基回答：「對我們而言，他是敵人，當然，他對我們來說是殺人凶手。我認為，對世界上大多數人而言，他也是殺人凶手。」

川普今天在白宮召開記者會時，稱讚自己與普亭及中國國家主席習近平的關係。

川普說：「我與普亭的關係非常好，這是件好事。我與習近平主席的關係也非常好，這同樣是件好事。我們的國家因此得以確保安全。」

被問到是否認為普亭是美國的朋友時，川普回答：「我不能代表美國發言。」但他補充說，雙方「關係非常良好……為我們帶來許多額外的力量」。

俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭，引發造成嚴重破壞、死傷慘重的戰爭。美國前總統拜登（Joe Biden）任內，華府是基輔當局的主要支持者，但川普去年初重返白宮後，大幅削減對烏克蘭的軍事援助。