朝日新聞21日報導，多名日本政府消息人士透露，日本首相高市早苗出席深圳亞太經合會（APEC）領袖峰會期間，並未與台灣代表施振榮會談。

自2022年起，日本首相均在APEC期間與台灣代表會談。被視為「親台派」的高市2025年也曾與台灣APEC領袖代表、行政院前副院長林信義會談，並在會後於X發布照片，引發中方抗議。

中方當時表示：「舉行會談並在社群媒體上高調宣傳，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，影響極其惡劣。」高市隨後在國會就台灣有事答詢，使日中關係惡化。

日本政府消息人士表示，日方考量資訊安全等因素，避免在中國大陸舉行會談。日本官房長官木原稔20日被問及高市是否與台灣代表接觸時表示：「對於每一項互動，恕不予回答。」