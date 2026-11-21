秘魯中部安地斯山脈20日發生規模6.7地震，首都利馬也感受到地震，居民一度陷入恐慌，紛紛衝上街頭，目前尚無災損或人員傷亡通報。

美聯社報導，美國地質調查局（USGS）表示，地震發生於當地時間晚間7時09分，震央位於安地斯山脈胡寧（Junin）以北34公里處，震源深度108公里。秘魯地球物理研究所表示，目前尚未接獲災損或人員傷亡通報。X流傳的畫面顯示，許多人在地震開始時跑上街頭，另有一名新聞主播在強震期間不為所動，持續進行現場直播報導。

秘魯位於「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）。今年7月，胡寧地區發生規模5.5地震，造成6死30傷；8月安地斯山脈再發生規模6.7地震，造成2人受傷，數棟住宅、醫療中心及學校受損。