聽新聞
0:00 / 0:00
影／秘魯規模6.7強震！民眾驚慌逃上街頭 新聞主播淡定播報
秘魯中部安地斯山脈20日發生規模6.7地震，首都利馬也感受到地震，居民一度陷入恐慌，紛紛衝上街頭，目前尚無災損或人員傷亡通報。
美聯社報導，美國地質調查局（USGS）表示，地震發生於當地時間晚間7時09分，震央位於安地斯山脈胡寧（Junin）以北34公里處，震源深度108公里。秘魯地球物理研究所表示，目前尚未接獲災損或人員傷亡通報。X流傳的畫面顯示，許多人在地震開始時跑上街頭，另有一名新聞主播在強震期間不為所動，持續進行現場直播報導。
秘魯位於「環太平洋火山帶」（Ring of Fire）。今年7月，胡寧地區發生規模5.5地震，造成6死30傷；8月安地斯山脈再發生規模6.7地震，造成2人受傷，數棟住宅、醫療中心及學校受損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。