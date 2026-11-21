俄羅斯衛星通訊社報導，英國陸軍網路與特種作戰司令部司令馬戈萬（General Sir Rob Magowan）承認，英國軍方在網路空間針對俄羅斯、中國、伊朗等國實施了相關行動。

馬戈萬接受天空新聞台訪問時表示，網路空間在軍事事務中越來越重要。他也對英國是否對他國實施網路攻擊的問題做出了肯定的回答。他在回答網路攻擊針對那些國家的問題時說：「完全正確，我們並不隱瞞這一點。世界上存在一系列威脅，我們並不隱瞞，俄羅斯、中國、伊朗和北韓構成威脅。」

報導稱，北約成員國先前指責俄羅斯實施某些「惡意」行動，包括「虛假資訊宣傳、網路攻擊」和其他「混合行動」，但沒有提供任何證據。

報導提到，俄羅斯多次駁斥了這些指責，並指出其毫無根據。英國陸軍網路與特種作戰司令部成立於2020年，其活動保密。

就在馬戈萬承認對中國網攻的同一時間，大陸國防部長董軍19日正在訪問英國，與英國國防大臣斯特里廷舉行會談。這是大陸國防部長時隔26年再次訪英，也是近期中英恢復高層軍事交流的重要動向。