美國總統川普從中國返國後，今天為自己與中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁舉行的「意義重大」峰會辯護，表示他與中俄領導人維持良好關係是好事，「美國因此安全無虞」。

川普（Donald Trump）昨晚返抵華府，今天在白宮新聞簡報室舉行記者會說明訪問成果。美國副總統范斯（JD Vance）及隨同出訪的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等官員也一同在場。

法新社報導，在這場長達1小時28分鐘的記者會上，他表示，他與中國及俄羅斯領導人「關係極佳」，有助保障美國安全。

川普19日在中國深圳亞太經濟合作會議（APEC）場邊與普丁（Vladimir Putin）會面，稱對方為「我的朋友」，引發爭議。他今天特別為兩人的關係辯護，並堅稱普丁確實希望結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

川普告訴記者：「我們舉行了多年來意義最重大的國際峰會之一。」他還說，這些全球主要核武強權的領導人之間「激盪出強烈火花」。

「我和普丁的關係極佳，這是非常好的事。我和習主席的關係好極了，這是好事，我們的國家也因此而安全無虞。」

川普表示，在與普丁舉行雙邊會談時，這位俄羅斯領導人「明確表達希望透過外交手段結束烏克蘭戰爭」。

被問到是否認為普丁是美國的朋友時，川普說：「我不能代表美國發言。」

川普也說，他不確定去核化「究竟能否實現」。他表示，這是在中國舉行的峰會主要議題之一。

另外，他提到，希望看到輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳鄭重道歉並回鍋，呼籲輝達讓黃重返崗位；川普還透露，有跟中國國家主席習近平談到黃仁勳事件，對方也稱讚黃是人才。

媒體提及向中國出口晶片議題，川普表示，只希望較舊款的晶片出口，中國自己也會製造晶片，如果美國不賣給他們，他們就會自己生產，這也是黃仁勳過去經常提到的理由。

川普所屬的共和黨在美國期中選舉慘敗後，川普前往亞洲，尋求扳回一城。然而，川習普三方會談除了發表一份簡短的「中美俄元首和平宣言」，幾乎沒有具體成果。川普在記者會上將這份宣言放在展示架上，內容卻隻字未提伊朗或烏克蘭。

聯邦眾議院民主黨黨鞭克拉克（Katherine Clark）在社群平台X發文說：「川普在國際舞台上丟臉。他對結束自己發動的伊朗戰爭毫無作為，對幫助烏克蘭沒有建樹，也完全沒提人工智慧（AI）安全，反而只顧著迷戀獨裁者。」

有線電視新聞網（CNN）指出，對川普來說，這場會談不過是「時機恰到好處的拍照作秀機會」；但對習近平和普丁而言，卻「印證了他們的看法，也就是全球權力格局正在發生根本性的重整」。

談到伊朗，川普指控伊朗「胡扯了51年」，並表示德黑蘭當局領導人「想達成協議，卻不願達成我能接受的協議」。

此外，川普痛批國際刑事法院（InternationalCriminal Court）「失控」，並說普丁對這個法院「不高興」。國際刑事法院已因烏克蘭戰爭對普丁發布逮捕令。

然而，川普對民主黨展現罕見的和解語氣，儘管民主黨揚言明年掌控國會後，將對他展開多項調查。

川普暗示，他準備好在醫療、娛樂產業，甚至可能在移民議題上與國會合作，但也表示，必要時他同樣準備好否決法案。