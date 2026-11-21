丹麥指控俄羅斯涉嫌幕後策劃一起針對烏克蘭饒舌歌手的暗殺未遂事件，宣布將在7天內驅逐俄羅斯駐哥本哈根國防武官，並研議暫停向俄羅斯公民核發申根簽證，甚至以停止所有非必要簽證為目標。

法新社報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars LokkeRasmussen）在記者會上表示：「我們剛剛已召見俄羅斯駐丹麥大使，並通知他，丹麥政府決定在7天內將俄羅斯國防武官驅逐出境。」

此外，在指控莫斯科涉嫌策劃於哥本哈根（Copenhagen）暗殺一名烏克蘭饒舌歌手未遂後，丹麥正考慮暫停向俄羅斯公民核發可進入申根區的簽證。

拉斯穆森表示：「我們已在歐洲層級啟動相關工作，進一步收緊俄羅斯公民進入歐洲的規定。」

他說：「我們目前正加強相關努力，目標是全面停止核發所有非必要簽證。」