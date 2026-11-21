美國總統川普（Donald Trump）今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）告訴他，希望透過外交途徑結束烏克蘭戰爭。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普在白宮告訴記者，他與俄羅斯和中國都相處融洽，普丁在一場與他的雙邊會談中，「明確表達希望透過外交途徑，讓俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭結束」。

川普說：「我與普丁舉行雙邊會談，他明確表達希望透過外交途徑結束俄烏戰爭。我也與我們的代表談過，他們做得很好。但這項工作很艱鉅，真的很艱鉅。問題在於，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）與普丁總統彼此極度仇視，這向來都不容易處理。」

川普與普丁19日在中國深圳亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面。川普表示，他直接問普丁，如果2022年是由他擔任總統，普丁是否還會入侵烏克蘭。

他說，普丁回答：「不會，那件事絕對不會發生。」

中國、俄羅斯與美國領導人19日在深圳舉行史無前例的三方會談，但未能就莫斯科對烏克蘭發動、已持續超過4年的戰爭取得任何突破。