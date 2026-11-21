中國大陸國家主席習近平、美國總統川普與俄羅斯總統普亭日前在深圳舉行美中俄三方峰會，同意增加石油生產與供應，與近兩百國正在談判的聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）背道而馳。ＣＯＰ31談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫替大國緩頰，「中國就在這裡，非常積極、建設性地與我們交流」。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。ＣＯＰ31主席團十九日晚間舉行記者會，有記者問美中兩大排放國缺席談判，反而與俄羅斯協議增加化石燃料供應，釋放什麼訊號？ＣＯＰ31主席、土耳其環境部長庫倫說，中國國家副主席和多位部長都來過會場，美國商會也在現場，「美中都展現參與重要決定的意志」。但庫倫也強調，「每個國家都是自由的，我們在這裡做決定不需要依賴某些人」，並舉尼泊爾、巴基斯坦、墨西哥、美國的災害為例，「你無法強迫任何人做任何事，關鍵在於自願，在於真正為自己的國家、為全世界承擔責任」。聯合國氣候變化綱要公約（ＵＮＦＣＣＣ）執行秘書斯帝爾也說，「這不是哪些領袖在不在場的問題。」

ＣＯＰ31表定昨日閉幕，但到截稿前最終協議仍未出爐，外界預料將延長。據了解，最為卡關的談判議題為「化石燃料」字眼未被寫入決議中，以及調適資金未寫出具體金額，碳捕存（ＣＣＳ）目標同樣引發反彈。由於ＣＯＰ採共識決，談判恐陷僵局。

巴拿馬是主要反對國之一，已明確表態，不會同意未納入將石油產量限制在目前水準等八項要求的協議。巴拿馬環境部長納瓦羅在會場受訪時痛批「這是氣候變遷的ＣＯＰ，我們不會把它改名為『石油大會』」，並直言這屆ＣＯＰ已經被石油綁架，成為石油生產國、消費國或二氧化碳排放國的遊樂場。

他說，巴拿馬雖是負碳國家，卻和尼泊爾、太平洋島國、拉丁美洲國家一樣飽受氣候變遷摧殘，汙染者必須付費、調適資金必須到位，石油產量也要凍結在目前的水準，「我們只會接受符合我們原則的文本」。據統計，本屆ＣＯＰ化石燃料遊說者達到創紀錄的七百人。

法國、巴拿馬、象牙海岸、所羅門群島等跨洲的八國談判代表，昨也發表共同宣言，批評目前協定草案的力道不足，提出六大訴求：以科學為基礎、明確轉型脫離化石燃料、氣候資金貢獻需來自最大的排放者、推動乾淨的電氣化、加速甲烷減量、加強三大公約之間的協調。

各國部長批評，科學已證明升溫正在超標，各國來此是為了確保實現巴黎協定的目標，「令人擔憂的是，草案缺乏方向且沒有提到化石燃料。協定必須包含關於『轉型脫離化石燃料』的文字，確保我們不會往反方向走」。

全球最大、代表二千五百多個組織的「氣候行動網絡」（ＣＡＮ）昨更痛批，ＣＯＰ31是「有史以來最糟糕的氣候行動」，呼籲各國政府，特別是全球南方國家政府，拒絕這些方案。