台灣與全球一樣，面對氣候變遷、化石燃料價格飆漲危機，這些問題如何解決？記者在氣候峰會場邊訪問德國聯邦議會議員、廿九歲政壇新星布蘭肯堡（Jakob Blankenburg），請他以德國的經驗給予建議，供我國借鏡。

對於美伊戰爭造成化石燃料價格飆漲，各國政府包括台灣，透過補貼石油公司來凍漲油氣價格，布蘭肯堡坦言，德國也有類似作法，讓人民的生活成本得到紓緩，「但這只能是短期作法，你沒辦法靠補貼來對抗來自外部的危機」。

布蘭肯堡隸屬中間偏左的「社民黨」，在國會出任環境與自然保護委員會成員。他認為，面對能源危機，長期解方是增加對再生能源的投入，才能不再受制於世界各地的戰爭，「我主張，再生能源不只是氣候問題，也是主權與安全問題」。

針對台灣發展光電與環境之間的衝突，布蘭肯堡回應，各種基礎建設包括再生能源，都會對環境造成影響，這個衝突無法解決，也無法讓所有人滿意。然而，人們必須意識到，燃燒化石燃料和氣候危機對環境的危害，比起在地社區所要承受的環境影響，要來得巨大許多，「你必須權衡，願意承擔的是哪一種影響」。

我國衝刺二○五○年淨零碳排，政府強調要依賴天然氣作為「橋接能源」，但天然氣屬高碳排化石燃料，形成矛盾。對此，布蘭肯堡分析，德國與台灣面臨同樣問題，也非常依賴天然氣發電，因此必須尋找其他替代能源，「德國現在嘗試的作法，是短期依賴天然氣，長期則要有電池、氫能和儲能。儲能技術每年都在進步，我們已經很接近突破了」。

我國非聯合國會員國，無法參與氣候談判，可以如何做出貢獻？他回應，台灣在科技方面是領先者，可與各國在尋找最佳技術、解決問題上更加合作，「我們也要設法強化逐步淘汰化石燃料的意志」。