美國總統川普女婿、美國和平任務特使庫許納十九日在柏林舉行的「志願者聯盟」會議對四十多位歐洲國家領袖說，俄羅斯對俄烏戰爭後烏克蘭獲得類似北約（ＮＡＴＯ）盟約第五條集體防禦的安全保障很「放心」。

烏克蘭的歐洲盟友則對川普在深圳和俄國總統普亭會談感到擔憂。德國總理梅爾茨十九日說，雅爾達模式不會帶來和平；歐洲各國領袖不會容許歐洲遭瓜分。

庫許納在與法國總統馬克宏及烏克蘭總統澤倫斯基等領袖共同舉行的記者會指稱，重啟歐洲和俄國的直接對話很重要，直接聽取彼此的相關主張，俄方已同意歐方參與解決俄烏衝突的多邊談判機制。庫許納表示，歐洲參與此一談判對解決這場衝突至關重要。

庫許納還說，相關戰後安全保障有必要建立一套包括監督核查及嚇阻等措施的機制。對此，川普持開放態度，但務必符合美國利益。

但俄國副外長雷亞布可夫廿日表明，俄方完全不接受烏克蘭加入北約，也不會接受（西方國家）為烏克蘭尋求相當於北約準成員國的地位或某種創造性解決方案。

川普十九日在雙普會後，也藉由電話加入上述志願者聯盟會議。川普談到他十八、十九日和中國大陸國家主席習近平及普亭會面的感想。波蘭總理圖斯克認為，川普顯得相當樂觀。

另澤倫斯基廿日說，俄國同日對烏克蘭發射逾一一○枚飛彈與四百多架無人機，鎖定全烏的能源、物流及鐵路基礎設施。這是自四年多前兩國開戰以來，俄方單日最大規模攻擊之一。烏克蘭首都基輔市長克里契科廿日也在社媒ＴＧ說，「南方大橋」等該市三座橫跨第聶伯河的主要橋梁被俄國飛彈攻擊。這是開戰以來該市連接左右兩岸幹道受到的最大規模攻擊。