中英關係升溫，大陸國防部長董軍十九日訪問英國，與英國國防大臣斯特里廷舉行會談。這是大陸國防部長時隔二十六年再次訪英，也是近期中英恢復高層軍事交流的重要動向。

大陸國防部二十日凌晨消息，雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，表示將共同落實好兩國領導人重要共識，推動兩軍關係持續健康穩定發展。但陸方的通報並未列出具體議題、後續機制或可核實成果，英國國防部也尚未發布正式會後新聞稿。

英國國防大臣斯特里廷迎接到訪的大陸防長，雙方舉行會談。圖為斯特里廷日前在北約總部發言。歐新社

斯特里廷在與董軍會談前，於英國泰晤士報發表文章說，進行外交對話不代表放下戒心，英國在與中國的交往中，仍會同時保持警惕。中國是英國的第三大貿易夥伴，而且擁有世界上最大的現役軍隊，這讓人無法忽視。

美國之音報導，斯特里廷在會談前向英國議會提交的書面聲明中說，這是二十六年來中國防長對英國的首次訪問。面對英中在政治制度、戰略目標和行為方面的深刻分歧，英國仍需要維持可靠溝通渠道，避免戰略競爭因誤解或誤判升級為軍事對抗。

他同時表示，英國不會把承認中國影響力等同於接受中國的行為，將繼續就人權發聲、反對印太地區的脅迫，並應對網絡攻擊、間諜活動和外國干預帶來的風險。他並把此次接觸與美國、法國、德國和義大利防長近年來與中方直接接觸相提並論。

英國皇家聯合軍種研究所副研究員哈夫倫會前分析，北京可能希望把英國塑造成一個可與美國分開接觸的歐洲夥伴，並透過雙邊交往減輕歐洲就北京支持俄羅斯問題施加的壓力。

近年中英關係逐步回暖。今年一月，英國首相施凱爾訪問陸，成為二○一八年以來首位訪陸的英國首相，雙方並達成多項經貿合作安排。此次董軍訪英，顯示雙邊接觸已從外交及經貿領域延伸至軍事層面。

不過，中英關係仍存在經貿、國家安全、人權及地緣政治等分歧。英國國會十一月初報告指出，英國必須自行塑造與中國的關係，否則就有可能被華府或北京決定。英國政府應該保護必須掌握控制權的事物、管理可以降低的風險，在貿易具有成長空間的領域支持英國企業。