日本內閣府今天公布最新「外交相關輿論調查」，認為日本與中國關係「不算良好」的受訪者比例達93%，較去年增加6.6個百分點，創下歷史新高。

有媒體與外交觀察家認為，這與日本首相高市早苗去年11月針對「台灣有事」的國會答詢引發關係惡化有關。

朝日新聞報導，日本內閣府（前身為總理府）自1975年起幾乎每年進行外交輿論調查，並從1986年開始詢問民眾對日中關係的看法。

雖然2020年起改採郵寄問卷，無法直接與過去數據比較，不過，過去曾出現類似高比例的情況是在2012年，當時有92.8%的受訪者認為日中關係不佳。當年正值野田佳彥政府將尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化，引發日中兩國關係緊張。

這次調查也顯示，86.4%的日本民眾表示對中國「沒有親近感」，為2020年以來第2高。日本外務省官員表示，這項結果反映日中關係面臨的各種問題。不過，仍有70.4%的受訪者認為，未來發展日中關係相當重要。

另一方面，日本民眾對韓國的觀感持續改善。認為日韓「關係良好」的比例達58.9%，較去年增加9.7個百分點；對韓國抱持親近感的比例則增加7.1個百分點，達61.8%。兩項數據均創下2020年以來新高。

至於日本民眾對美國的親近感則略為下降，回答對美國有親近感的比例為75.6%，較去年減少1.3個百分點，創2020年以來最低。

這項調查於9月17日至10月25日進行，本次公布的是截至10月16日收到的1424份問卷所彙整的初步結果。

此次調查在11月亞太經濟合作會議（APEC）之前進行，因此尚未反映高市早苗與中國國家主席習近平在峰會期間互動後，日本民眾對日中關係的最新看法。