立陶宛最新民調顯示，近半數受訪者認為，若俄羅斯發動攻擊，北約有能力保衛立陶宛；受訪者對駐立陶宛德國部隊的信任高於美軍。不過，受訪者仍普遍憂慮俄羅斯的威脅，逾6成受訪者認為俄國可能攻擊波羅的海國家。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，這份最新民調顯示，48%受訪者認為北約盟國有能力抵禦俄羅斯對立陶宛的攻擊；另有68%信任駐立陶宛德國旅，美軍則獲得43%受訪者信任。

這項由立陶宛公關公司Bosanova委託執行的民調，於今年9月訪問1004名立陶宛民眾，並與去年9月訪問1000人的調查結果比較，誤差範圍為正負3.1個百分點。

Bosanova負責人馬圖萊維丘斯（VytautasMatulevičius）表示，受訪者對俄羅斯侵略的憂慮仍然普遍，但對立陶宛防衛能力及北約的信心有所提升。

調查指出，62%受訪者認為俄羅斯可能攻擊波羅的海國家，比例較去年略降；56%擔心俄羅斯近期可能對立陶宛發動挑釁行動，對無人機事件所構成威脅的憂慮也略有增加。

對於政府處理無人機事件的能力，受訪者信心較2025年幾乎增加一倍，但僅31%認為政府應對表現良好。

調查也顯示，3/4受訪者知道俄羅斯正在進行假訊息及宣傳活動。不過，96%受訪者至少認同一項研究人員歸類為「俄羅斯論述」的說法，例如俄羅斯有足夠資源繼續在烏克蘭作戰、烏克蘭普遍存在貪腐問題，以及立陶宛因依賴西方而受到限制等。

據報導，馬圖萊維丘斯強調，認同這些說法不代表支持俄羅斯。他指出，絕大多數立陶宛民眾對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）持負面看法，並認為俄羅斯構成威脅。俄羅斯散布假訊息的目的不是讓立陶宛人喜歡俄羅斯，而是分化社會、削弱民眾對制度的信任。

調查另發現，約30%受訪者認同北約東擴是俄羅斯攻擊烏克蘭的原因之一；48%認為傳統價值觀正在立陶宛及其他西方國家逐漸消失；16%認為立陶宛在文化及歷史上與俄羅斯比與西方更接近。

在經濟方面，49%受訪者認為立陶宛經濟情況持續惡化，高於2025年的38%。國防支出方面，約半數受訪者支持將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的5%至6%。

調查顯示，受訪者對烏克蘭的態度則略趨保留。認為立陶宛應接納烏克蘭難民的比例較前次調查下降數個百分點，但仍有52%表示支持。馬圖萊維丘斯警告，俄羅斯可能利用立陶宛社會對烏克蘭難民支持度下降的趨勢，煽動民眾對難民的不滿。

此外，29%受訪者認為，烏克蘭戰爭應盡快結束，即使這代表烏克蘭必須放棄部分領土。馬圖萊維丘斯指出，俄羅斯也可能利用民眾認為俄方有能力長期作戰的觀感，營造俄羅斯最終將獲勝的印象，以削弱外界持續支持烏克蘭的意願。