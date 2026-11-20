波蘭政府今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭發動攻擊期間，至少有1枚俄方飛彈落在波蘭東南部。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特譴責俄羅斯「嚴重侵犯」波蘭領空。

法新社引述波蘭媒體報導，波蘭防長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）指出：「目前有3處撞擊地點。在諾維利波維茨（Nowy Lipowiec），我們已能確認是Kh-101巡弋飛彈所致；第2處也疑似涉及飛彈；第3處則很可能是一架噴射動力無人機。」

科西尼亞克-卡梅什還說：「沒有人受傷，我們沒有發現任何基礎設施遭到破壞。」

呂特（Mark Rutte）與波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）通話後於網路發文寫道：「北約已緊急出動戰機因應。我們與波蘭團結一致，並將持續強化嚇阻及防衛能力。」

他指出：「這起事件顯然具有危險性，是俄羅斯持續對烏克蘭發動戰爭所造成的後果。」