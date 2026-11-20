歐洲各地示威者預計今天走上街頭，展現跨國團結，參與同步舉行的示威活動，反對生活費高漲、軍事支出攀升及其他訴求，藉此向各自的政府施壓。

法新社報導，在歐洲多國歷經數週的抗議活動後，來自法國、英國、比利時、西班牙、義大利、葡萄牙與希臘的工會和社運人士，希望透過今天及接下來的週末同步舉行集會，進一步加大施壓力道。

雖然各地不同的不滿情緒點燃這波抗議，但這場吸引數十萬人走上街頭的運動，也由全歐共同關切的議題串聯，包括住房成本飆升、就學條件惡化、薪資停滯及軍費支出增加。

這波示威登場之際，正值俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入第5年，且西班牙、法國、義大利與希臘都將迎來一連串關鍵選舉。

一個青年主導的聯盟表示，超過25個國家的年輕人預計將加入抗議行列。

打算在英格蘭西南部特魯洛（Truro）參與示威的17歲學生丁德-畢斯科（Zennor Tyndale-Biscoe）說：「這是一項非常重要的行動，為全國青年發聲提供平台，並表達我們迫切需要為未來進行系統性且立即的變革。」

丁德-畢斯科也提及法國青年抗議行動，並表示：「我們堅信青年的聲音，以及它對成人世界將產生的影響。」

● 根本轉型呼聲

這個青年主導聯盟呼籲「對我們所生活的體制進行根本轉型」，並鼓勵年輕人抗議軍事化與社會不公。

這個由超過50個青年與學生主導團體組成的聯盟表示：「為我們的未來而戰，而不是為他們的戰爭！」

主辦單位還包括法國黃背心運動（Yellow Vestsmovement）。黃背心運動曾在2018及2019年以街頭抗議震撼總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

工會與居住權倡議人士則提出6項廣泛訴求，包括保障人人享有住房權、向富人課稅，以及終止重整軍備政策。

雖然歐洲聯盟（EU）面對俄羅斯威脅尋求重整軍備，但抗議活動主辦單位表示，投入重整軍備的資金應改用於教育、青年政策與住房。

在德國，許多年輕人憂心可能恢復徵兵制，因而加入示威抗議。德國學生示威者克萊默（HannesKramer）說：「眼看似乎無止盡的資金正湧向軍隊及支撐軍隊的基礎設施，福利國家卻正在瓦解。」

● 變革呼聲

主辦單位表示，包括葡萄牙、克羅埃西亞與瑞士在內的國家預計將有數百場抗議與罷工登場，但動員規模仍難以預測。

在法國，抗議號召適逢黃背心運動8週年；該運動最初是反對調漲燃料稅的行動，後來演變為更廣泛的生活成本抗議。

在義大利，示威將與一場大罷工同步進行，預計影響交通、學校與醫院。義大利勞工總聯盟（CGIL）將這波抗議稱為「這個國家的變革呼聲」。

在西班牙，抗議恰逢獨裁者佛朗哥（FranciscoFranco）逝世週年，預計中午將有青年示威，晚間則規劃反法西斯集會。

在德國，倡議團體「Z世代自己搞定」（GenZregelt）表示，預期柏林將有1萬5000人參與抗議，另外數十座城市也將同步行動。

歐洲各國的抗議受到法國學生啟發；法國學生於9月中開始封鎖高中校園，要求改善就學條件。

這場校園運動帶動全國性抗議，訴求包括反對物價飆升、公共服務不足與警方暴力執法。抗議期間，數名年輕人遭警方武器傷害，導致失明或失去手部，數千人則抱怨催淚瓦斯造成嚴重影響。

這也鼓舞比利時、義大利與西班牙等國出現類似學生行動，法文「封鎖」（blocus）一詞在這些國家成為熱門標籤。

法國歷史學家布魯克（Sylvain Boulouque）說：「我們看到青年運動正同時在世界各地湧現。」

他說：「幾乎所有這些示威抗議的共同點，是對執法單位與政治當局的不信任。」