中國大陸國家主席習近平與美國總統川普、俄羅斯總統普亭在深圳舉行美中俄三方峰會，會後發布「和平宣言」，提及要增加精煉石油產品供應，與近200個國家正在談判的聯合國氣候峰會（COP31）方向背道而馳，COP31談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫被問到此問題時，替美中緩頰，強調「中國就在這裡，非常積極、建設性地與我們交流。」

2026-11-20 15:16