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澤倫斯基：俄羅斯發射逾110枚飛彈 開戰以來最大攻擊之一
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯向烏克蘭發射超過110枚飛彈，為俄烏戰爭爆發以來「最大規模攻擊」之一。
法新社報導，在俄羅斯攻擊至少造成8人死亡後，澤倫斯基指出：「俄羅斯正試圖透過這種恐怖攻擊，彌補其在軍事和外交上的無能。」
他還說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天在中國出席峰會期間，試圖與中國國家主席習近平及美國總統川普「重新劃分世界」，但以「失敗」告終。
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